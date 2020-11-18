Первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что для того, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, придется сокращать количество государственных служащих.

По его словам, такие сокращения нужно делать правильно, с поиском альтернативных возможностей для рабочих.

— Мы понимаем, что нет другого пути. Возможно это не очень популярная сейчас идея, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих, — сказал Корниенко.

Кроме того, он отметил, что в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций была заложена правка, которая позволяет уволенным служащим районных администраций, при их реорганизации, без конкурса трудоустраиваться в органы местного самоуправления на такие же должности, имея такую ​​же квалификацию.

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Также Корниенко сообщил, что там будет уволено около 12-13 тыс. служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.

Оплата труда в Украине

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата — $176.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека.