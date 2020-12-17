COVAX одобрила украинскую заявку: вакцина от Covid-19 будет в марте

Глобальная инициатива COVAX утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины от коронавируса в марте 2021 года. Это позволит бесплатно вакцинировать 4 млн украинцев, входящих в группы риска.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX на получение определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы практически завершили уже подписания документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки, — отметил министр.

Эта партия начнет поставляться с конца первого квартала следующего года, а завершатся поставки в конце первого полугодия 2021 года.

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— Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 млн граждан, поскольку 8 млн доз, а один человек получает две дозы, — добавил Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В мире уже утвердили первые образцы вакцины от коронавируса и начали процесс вакцинации.

От вируса делают прививки в США, другие страны — в шаге от этого. В Украине же пока ожидают поставок вещества.

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