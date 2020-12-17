COVAX схвалила українську заявку: вакцина від Covid-19 буде у березні

Глобальна ініціатива COVAX затвердила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від коронавірусу у березні 2021 року. Це дозволить безкоштовно вакцинувати 4 млн українців, які входять груп ризику.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX щодо отримання певної кількості вакцин. У результаті численних перемовин ми домоглися, що ми отримаємо 8 мільйонів доз. Ми практично завершили вже підписання документів, було подано відповідні заявки – і ми отримали схвалення цієї заявки, – зазначив міністр.

Ця партія почне постачатися з кінця першого кварталу наступного року, а завершиться постачання наприкінці першого півріччя 2021 року.

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– У такий спосіб ми зможемо забезпечити вакцинацію щонайменше 4 мільйонів громадян, бо 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози, – додав Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У світі вже затвердили перші зразки вакцини від коронавірусу та розпочали процес вакцинації.

Від вірусу проводяться щеплення у США, інші країни – за крок до цього. В Україні ж поки очікують постачання речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.