Верховная Рада должна в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство о назначении внеочередных выборов в Харькове, однако эта процедура в Украине иногда не выполнялась в течение нескольких лет.

Об этом отмечает глава правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в связи с поступившей информацией о смерти Геннадия Кернеса.

— Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Объявления внеочередных выборов — вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика, — написала Айвазовская.

По ее словам, пока функции городского головы есть кому выполнять — это Игорь Терехов, и есть консенсус местных элит в этом. Поэтому выборы городского головы Харькова не состоятся в ближайшее время.

Также Айвазовская отметила, что, согласно законодательству, не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы лицо, осуществляющее его полномочия, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Такое ходатайство рассматривается парламентом не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

— На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и местами процедура не была выполнена годами, — подчеркнула Айвазовская.

Геннадий Кернес умер в немецкой клинике Шарите от последствий коронавируса на 62 году жизни.

15 сентября у Кернеса диагностировали двустороннее воспаление легких. В результате чего у главы Харькова усложнились хронические болезни. На лечении Кернес сначала находился в Харьковской больнице №17. 16 сентября был госпитализирован в Германию.

Кернес впервые был избран мэром Харькова в 2010 году. До этого, с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета.

28 апреля 2014 на него было совершено покушение, после которого Кернес был вынужден передвигаться в инвалидной коляске. А 23 сентября 2020 года Блок Кернеса Успешный Харьков выдвинул его кандидатом на должность городского головы.