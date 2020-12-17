Верховна Рада повинна в 90-денний термін після дострокового припинення повноважень міського голови розглянути клопотання про призначення позачергових виборів у Харкові, однак ця процедура в Україні іноді не виконувалася впродовж декількох років.

Про це зазначила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська у зв’язку з інформацією про смерть Геннадія Кернеса.

– Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів – питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту і може бути розтягнутий у часі на роки, що демонструвала неодноразова практика, – написала Айвазовська.

За її словами, поки функції міського голови є кому виконувати – це Ігор Терехов, і є консенсус місцевих еліт щодо цього. Тому вибори міського голови Харкова не відбудуться найближчим часом.

Також Айвазовська зазначила, що, згідно із законодавством, не пізніше, ніж на 15-й день після смерті міського голови особа, яка здійснює його повноваження, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Таке клопотання розглядається парламентом не пізніше, ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

– На практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати і місцями процедура не була виконана роками, – підкреслила Айвазовська.

Геннадій Кернес помер у німецькій клініці Шаріте від наслідків коронавірусу на 62 році життя.

15 вересня у Кернеса діагностували двостороннє запалення легенів. В результаті чого у голови Харкова ускладнилися хронічні хвороби. На лікуванні Кернес спочатку перебував у Харківській лікарні №17. 16 вересня його госпіталізували до Німеччини.

Кернес вперше був обраний мером Харкова у 2010 році. До цього, з 2002 року був секретарем Харківської міськради.

28 квітня 2014 року на нього було здійснено замах, після якого Кернес був змушений пересуватися в інвалідному візку. А 23 вересня 2020 року Блок Кернеса Успішний Харків висунув його кандидатом на посаду міського голови.