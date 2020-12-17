В Офісі президента відреагували на смерть міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

– Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою.

Читайте: Сприймати Харків без Кернеса боляче: реакція друзів і суспільства на смерть мера

Там додали, якщо наступний голова Харкова зможе забезпечити якісне управління містом, це буде найменшим, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса.

– Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер у Берліні, де проходив курс лікування від Covid-19 у клініці Шаріте.

У Харкові 17, 18 і 19 грудня оголошено днями жалоби у зв’язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.