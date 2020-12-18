У ПЦУ пояснили, чому наполягали на тому, щоб на головній ялинці країні на Софіївській площі у Києві була саме зірка, а не казковий капелюх.

За словами предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, українцям звичніше бачити традиціний символ, який схожий на вифлеємську зірку. Позиція церкви щодо необхідності прибрати капелюх була реакцією на конфліктну ситуацію, яка виникла у суспільстві.

– Ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій. А якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне чи хоча би на рівні Києва. Цього не було, – сказав митрополит.

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Конфлікт з капелюхом на головній ялинці України

Напередодні Нового року 2021 головну ялинку України вперше прикрасили казковим золотим капелюхом, який нагадував головний убір відьми.

Через це у суспільстві виник конфлікт. Капелюха вимагали замінити на традиційну зірку.

Під тиском суспільства прикрасу зняли, нині ялинку прикрашає зірка. Більше новин про ялинку у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Folk Ukraine