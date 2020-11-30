В Укроборонпроме провели внутреннее служебное расследование по поводу ремонта и обслуживания самолета Ан-26, который разбился под Чугуевом. В результате, никаких нарушений они не нашли.

Исполняющий обязанности генерального директора Укроборонпрома Игорь Фоменко заявил об этом в интервью одному из изданий. Он отметил, что после трагедии сразу проверили 410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой.

— По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода, — сказал Фоменко.

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Он добавил, что двигатель самолета ремонтировала Мотор Сич, которая не входит в состав Укроборонпрома.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

25 сентября 2020 под Чугуевом упал самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, большинство из которых — курсанты. Самолет, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров ХНУПС, выполнял тренировочный полет. Выжил только один курсант.

Расследованием катастрофы занимается Государственное бюро расследований.

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области отметила, что причиной падения могла быть недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов, а также отказ работы левого двигателя самолета.