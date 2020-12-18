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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Миссия МВФ начнет пересмотр программы Stand by для Украины в декабре — дата

Миссия Международного валютного фонда начнет пересматривать программу Stand by для Украины с 21 по 23 декабря.

— Учитывая обстоятельства пандемии коронавируса, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра (кредитного соглашения для Украины в формате Stand-by, — Ред.), — сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Также он отметил, что миссия планирует возобновить встречи после завершения новогодних праздников в январе 2021 года.

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Кредитная программа Stand-by для Украины

В июне этого года МВФ утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд. Первый транш выделили в размере $2,1 млрд.

Перед тем, как выделять каждый следующий, миссия каждый раз будет пересматривать программу. Ожидается, что Украина в пределах кредитной программы Stand-by должна получить от МВФ еще два транша по $700 млн, один — $560 млн и один в размере $980 млн.

Однако накануне внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2020 году Украина уже не успеет получить транш от МВФ. Но, по его словам, все еще можно достичь договоренностей на рабочем уровне.

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