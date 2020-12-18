Місія МВФ почне перегляд програми Stand by для України у грудні – дата

Місія Міжнародного валютного фонду почне переглядати програму Stand by для України з 21 по 23 грудня.

– Враховуючи обставини пандемії коронавірусу, місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх актуально економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду (кредитної угоди для України в форматі Stand-by, – Ред.), – повідомив постійний представника МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Також він зазначив, що місія планує відновити зустрічі після завершення новорічних свят в січні 2021 року.

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