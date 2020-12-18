САП підписала підозру Олегу Татарову – ЗМІ

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

За даними ЗМІ, сам Олег Татаров наразі ще не отримав підозру. У своєму Telegram-каналі політик написав:

– Я пройду цей шлях, доведу свою невинність і гідно відповім.

Як повідомляли прес-служби антикорупційних органі, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров є можливим фігурантом справи фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

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Також до цього інциденту причетний колишній народний депутат Максим Микитась.

Вручення підозри Татарову планувалося ще на початку грудня, однак цього не сталося.

Татаров судитиметься із Ситником

Про те, що готується судовий позов на очільника НАБУ Артема Ситника, Олег Татаров повідомив 12 грудня.

Позов є реакцією політика є звинувачення НАБУ у причетності до злочинів у сфері будівництва.

У зв’язку з цим Татаров вирішив захистити свою честь та репутацію.