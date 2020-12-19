Легализация медицинского каннабиса в Украине — как церковь относится к инициативе

Легализация каннабиса в Украине возможна, но только в случае применения его в медицинских целях.

Такую позицию высказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

— Встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, если каннабис легализируют, чтобы это не привело к пагубным последствиям. Чтобы под видом разрешения медицинского каннабиса в будущем это не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве, — объяснил он.

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Вопрос легализации медицинского каннабиса в Украине нарушали неоднократно. Эксперты также убеждены, что медицинскую марихуану нужно было легализовать еще много лет назад, ведь речь идет об обезболивающем средстве, а не наркотике.

Но одним из самых больших вопросов является контроль за распространением медицинского каннабиса. Противники его легализации часто говорят, что распространение лекарств будет бесконтрольным.

Почему легализация медицинского каннабиса в Украине нужна и на что повлияет — можно прочитать в нашем материале.