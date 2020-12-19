Легалізація медичного канабісу в Україні – як церква ставиться до ініціативи

Легалізація канабісу в Україні можлива, але тільки у разі вживання його у медичних цілях.

Таку позицію висловив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

– Зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром і з президентом України, ми наголошували, якщо канабіс легалізують, щоб це не привело до пагубних наслідків. Щоб під виглядом дозволу медичного в майбутньому це не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі, – пояснив він.

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Питання легалізації медичного канабісу в Україні порушували вже неодноразово. Експерти також переконані, що медичну марихуану потрібно було легалізувати ще багато років тому, адже йдеться про знеболювальний засіб, а не наркотик.

Але одним з найбільших питань є контроль за розповсюдженням медичного канабісу. Противники його легалізації часто кажуть, що розповсюдження ліків буде безконтрольним.

Чому легалізація медичного канабісу в Україні потрібна і на що вплине – можна прочитати у нашому матеріалі.