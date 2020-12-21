Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Відомий український блогер Рауль Чілачава перевірив стан траси Кропивницький – Кривий Ріг.

За його словами, рік тому на цій трасі можна було «втратити і підвіску, і автомобіль».

Після того, як на трасі пройшов ремонт в межах Великого будівництва, вона має вигляд якісної європейської дороги.

— Перші 20 км – це не європейський автобан, але якісна європейська дорога місцевого значення, – прокоментував блогер.

Його вразили заходи, яких вживають дорожники для облаштування траси.

— Дорожнім покриттям я задоволений, будують відбійники, облаштовують узбіччя, є водостічні ринви, – розповів Чілачава.

Він показав також альтернативний маршрут до Кривого Рогу через селище Петрове. Там стан дороги значно гірший, але на низці ділянок ведуться роботи з укладання нового дорожнього покриття.

– Як на мене, якщо тут не будуть їздити якісь грандіозні величезні фури, а будуть пересуватися просто місцеві жителі, то ця дорога простоїть вічно. І це точно в тисячу разів краще, ніж те, що було тут раніше, – зазначив блогер.

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Показавши шлях через район Петрове, він повернувся на відремонтовану трасу.

– За підсумками перших двох епізодів я готовий зробити висновок про те, що дороги у нас з’явилися. Залишилося тепер побудувати міста, в які хотілося б їхати цими дорогами, – сказав Чілачава.

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