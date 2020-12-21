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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Європейська дорога місцевого значення: блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Відомий український блогер Рауль Чілачава перевірив стан траси Кропивницький – Кривий Ріг.

Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

За його словами, рік тому на цій трасі можна було «втратити і підвіску, і автомобіль».

Після того, як на трасі пройшов ремонт в межах Великого будівництва, вона має вигляд якісної європейської дороги.

Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

— Перші 20 км – це не європейський автобан, але якісна європейська дорога місцевого значення, – прокоментував блогер.

Його вразили заходи, яких вживають дорожники для облаштування траси.

— Дорожнім покриттям я задоволений, будують відбійники, облаштовують узбіччя, є водостічні ринви, – розповів Чілачава.

Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Він показав також альтернативний маршрут до Кривого Рогу через селище Петрове. Там стан дороги значно гірший, але на низці ділянок ведуться роботи з укладання нового дорожнього покриття.

трасса кропивницкий - кривой рог

– Як на мене, якщо тут не будуть їздити якісь грандіозні величезні фури, а будуть пересуватися просто місцеві жителі, то ця дорога простоїть вічно. І це точно в тисячу разів краще, ніж те, що було тут раніше, – зазначив блогер.

Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Читайте: За рік дороги стали якіснішими та безпечнішими – Укравтодор

Показавши шлях через район Петрове, він повернувся на відремонтовану трасу.

– За підсумками перших двох епізодів я готовий зробити висновок про те, що дороги у нас з’явилися. Залишилося тепер побудувати міста, в які хотілося б їхати цими дорогами, – сказав Чілачава.

Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Раніше Укравтодор відремонтував рекордну кількість кілометрів доріг по всій країні.

Укравтодор розширює горизонт планування до 2025 року

Завдяки успішності президентської програми Велике будівництво у 2020 році, Укравтодор вперше може собі дозволити планувати свою роботу на роки вперед. Зокрема, глава Укравтодору Олександр Кубраков представив план мегапроектів до 2025 року.

Розширити горизонт планування дозволяє обґрунтований позитивний вплив Великого будівництва на макроекономіку України в умовах кризи. Представляючи підсумки 11 місяців цієї програми, Кубраков озвучив і плани на 2021 рік, згідно з якими Укравтодор приведе до ладу ще 6,8 тис. км.

Фото: Рауль Чилачава

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