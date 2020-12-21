Блогер оцінив якість ремонту траси Кропивницький – Кривий Ріг

Відомий український блогер Рауль Чілачава перевірив стан траси Кропивницький – Кривий Ріг.
За його словами, рік тому на цій трасі можна було «втратити і підвіску, і автомобіль».
Після того, як на трасі пройшов ремонт в межах Великого будівництва, вона має вигляд якісної європейської дороги.
— Перші 20 км – це не європейський автобан, але якісна європейська дорога місцевого значення, – прокоментував блогер.
Його вразили заходи, яких вживають дорожники для облаштування траси.
— Дорожнім покриттям я задоволений, будують відбійники, облаштовують узбіччя, є водостічні ринви, – розповів Чілачава.
Він показав також альтернативний маршрут до Кривого Рогу через селище Петрове. Там стан дороги значно гірший, але на низці ділянок ведуться роботи з укладання нового дорожнього покриття.
– Як на мене, якщо тут не будуть їздити якісь грандіозні величезні фури, а будуть пересуватися просто місцеві жителі, то ця дорога простоїть вічно. І це точно в тисячу разів краще, ніж те, що було тут раніше, – зазначив блогер.
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Показавши шлях через район Петрове, він повернувся на відремонтовану трасу.
– За підсумками перших двох епізодів я готовий зробити висновок про те, що дороги у нас з’явилися. Залишилося тепер побудувати міста, в які хотілося б їхати цими дорогами, – сказав Чілачава.
Раніше Укравтодор відремонтував рекордну кількість кілометрів доріг по всій країні.
Укравтодор розширює горизонт планування до 2025 року
Завдяки успішності президентської програми Велике будівництво у 2020 році, Укравтодор вперше може собі дозволити планувати свою роботу на роки вперед. Зокрема, глава Укравтодору Олександр Кубраков представив план мегапроектів до 2025 року.
Розширити горизонт планування дозволяє обґрунтований позитивний вплив Великого будівництва на макроекономіку України в умовах кризи. Представляючи підсумки 11 місяців цієї програми, Кубраков озвучив і плани на 2021 рік, згідно з якими Укравтодор приведе до ладу ще 6,8 тис. км.
Фото: Рауль Чилачава