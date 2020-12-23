Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.

Об этом заявил член комитета Сергей Рахманин из фракции Голос.

— Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности, – сказал Рахманин.

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Ранее фракции Голос и Европейская солидарность требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности. Причиной называлось то, что он не справился с обязанностями министра обороны, в частности, ответственен за срыв ряда оборонных контрактов и вероятный срыв государственного оборонного заказа 2021 года.

Отправить министра в отставку может парламент при условии поддержки в сессионном зале по крайней мере 226 нардепов.

Андрей Таран стал министром обороны в марте этого года. Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.