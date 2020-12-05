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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина готова увеличить взносы в операции НАТО — Таран

Украина готова увеличить национальные взносы в операции НАТО и направить для работы в структурах Альянса дополнительные силы.

На такие шаги могут пойти, чтобы получить в будущем статус полноправного члена НАТО.

— Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы, — сообщил министр обороны Андрей Таран.

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Кроме того Андрей Таран отметил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников Альянса относительно принятия такого решения на следующем саммите в 2021 году.

В то же время первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году.

Поэтому предоставление Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения необходимых критериев.

Источник: Минобороны

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