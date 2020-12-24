Кабмин выделил более 1 млрд грн на закупку вакцин от Covid-19

Кабинет министров во время внеочередного заседания выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.

Деньги потратят на закупку вакцин и обеспечение иммунопрофилактики населения против Covid-19.

Проект принятого постановления предусматривает сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличение расходов Фонда борьбы с коронавирусом за счет экономии средств.

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Вакцинация в Украине

Украина хочет просить в два раза больше доз вакцин против коронавируса в рамках инициативы Covax. Сейчас уже согласовано поставку 8 млн доз, но Минздрав планирует увеличить количество до 16 млн.

Ожидается, что Украина начнет получать вакцину в первом квартале 2021 года. Она будет поступать траншами, первый из них будет составлять 1,2 млн доз препарата.