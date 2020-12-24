Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7.00.

Изменение в постановление №1236 от 9 декабря Кабмин внес документом №1301 от 23 декабря. Его опубликовали 24 декабря на сайте правительства.

Ранее предполагалось, что заведения общепита смогут работать на Новый год до 1.00.

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В другое время на период действия карантина в Украине, который продлили до конца февраля, работа подобных заведений запрещена с 23.00 до 7.00.

А в период локдауна с 8 по 24 января рестораны и кафе могут работать только на вынос.

Новый год на карантине

Из-за распространения коронавируса украинцам придется отменить ряд новогодних традиций, например, празднование в шумных компаниях, походы в многолюдные места.

Граждан страны призывают по возможности придерживаться противоэпидемических мер.

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