По состоянию на 24 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 377 человек.
За сутки в городе от вируса умерли 23 человека, выздоровели 833 больных.
Всего в столице зафиксировали 105 040 случаев Covid-19. За время пандемии в столице 1 802 человека умерли от вируса, 35 761 житель столицы выздоровел.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.