Украине сегодня нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси, поскольку экономика является важной сферой для народов обеих стран.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба 24 декабря в ходе онлайн-брифинга по дипломатическим итогам 2020 года.

По его словам, Украина с наступлением политического кризиса в Беларуси четко заняла сторону белорусского народа. Кроме того, 23 декабря, правительство еще больше упростило процедуры, связанные с возможным переездом и трудоустройством белорусов в Украине, которые не желают жить под давлением в своем государстве.

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— Политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно будет продолжать. Что касается санкционных ограничений Европейского союза, мы все санкции изучаем. Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси, — сказал Кулеба.

Также он отметил, что белорусские чиновники, которые задействованы в репрессиях против белорусского народа, должны нести ответственность за свои действия.

Кроме того Кулеба добавил, что вопрос различных бизнесов, которые функционируют в Украине с участием белорусских граждан или компаний, будет анализировать Министерство экономического развития и торговли.

Санкции против Беларуси

17 декабря Евросоюз третий раз за год ввел санкции против Беларуси. Отныне они будут касаться и оборонных предприятий.

Речь идет о заводе, который специализируется на ремонте танков, Агат — электромеханический завод, разрабатывающий электронику и автоматизированные системы управления, МЗКТ, который занимается производством колесных баз, а также Белтехэкспорт, через который осуществляется продажа военной техники за рубеж.