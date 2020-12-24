Україні на сьогодні недоцільно запроваджувати економічні санкції проти Білорусі, оскільки економіка є важливою сферою для народів обох країн.

Про це заявив Дмитро Кулеба 24 грудня під час онлайн-брифінгу щодо дипломатичних підсумків 2020 року.

За його словами, Україна з настанням політичної кризи у Білорусі чітко зайняла сторону білоруського народу. Окрім того, 23 грудня, уряд ще більше спростив процедури, пов’язані з можливим переїздом та працевлаштуванням білорусів в Україні, які не бажають жити під тиском у своїй державі.

Читайте: Кабмін спростив умови переїзду в Україну для білоруських програмістів

– Політику підтримки білоруського народу уряд України рішуче продовжуватиме. Що стосується санкційних обмежень Європейського союзу, ми всі санкції вивчаємо. Ми маємо пройти свої внутрішні державні процедури щодо впровадження тих чи інших санкцій ЄС. Я вважаю, що Україні недоцільно на даному етапі запроваджувати або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі, – сказав Кулеба.

Також він зазначив, що білоруські чиновники, які задіяні у репресіях проти білоруського народу, повинні нести відповідальність за свої дії.

Окрім того Кулеба додав, що питання різних бізнесів, які функціонують в Україні за участі білоруських громадян або компаній, аналізуватиме Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Санкції проти Білорусі

17 грудня Євросоюз втретє за рік ввів санкції проти Білорусі. Відтепер вони стосуватимуться і оборонних підприємств.

Йдеться про завод, який спеціалізується на ремонті танків, Агат – електромеханічний завод, який розробляє електроніку та автоматизовані системи управління, МЗКТ, який займається виробництвом колісних баз, а також Белтехекспорт, через який здійснюється продаж військової техніки за кордон.