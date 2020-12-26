Из-за ухудшения погодных условий в Украине, в частности мокрого снега и порывов ветра, обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях.

В Полтавской области без света остался 281 населенный пункт, в Сумской — 46, Донецкой — 15, Днепропетровской — 13 и Черновицкой — 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Между тем, 26 декабря синоптики также прогнозируют ухудшение погоды в Украине. Так, на левобережной части Украины предусматривается мокрый снег с дождем.

Температура воздуха местами составит до +5 днем ​​и до +5 ночью. В южных областях синоптики прогнозируют мокрый снег ночью, столбики термометров покажут до +5.

А вот на Западе ожидается солнечная погода и плюсовая температура до 4 градусов.