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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні через негоду без світла залишились понад 300 населених пунктів

Через погіршення погодних умов в Україні, зокрема мокрий сніг і пориви вітру, знеструмлено 357 населених пунктів у п’яти областях.

У Полтавській області без світла лишився 281 населений пункт, у Сумській – 46, Донецькій – 15, Дніпропетровській – 13 та Чернівецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Тим часом, 26 грудня синоптики також прогнозують погіршення погоди в Україні. Так, на лівобережній частині України передбачається мокрий сніг з дощем.

Температура повітря місцями становитиме до +5 вдень та до +5 вночі. У південних областях синоптики прогнозують мокрий сніг вночі, стовпчики термометрів показуватимуть до +5 .

А от на Заході очікується сонячна погода та плюсова температура до 4 градусів.

Джерело: ДСНС

Фото: Unsplash

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