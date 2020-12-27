На Львовщине начнет работу автофиксация нарушений ПДД — дата

Во Львовской области с 30 декабря начинает работу система автофиксации нарушений правил дорожного движения. На трассе Киев-Чоп заработают три камеры.

Камеры будут размещены:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

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— Эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Украины.

100 дней работы камер автоматической фиксации

Система фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года в Киеве и области.

За первые восемь минут работы система зафиксировала 262 факта превышения скорости.

Согласно правилам, за превышение скорости на 20 км/ч придется заплатить штраф 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.