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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

На Львівщині почне роботу автофіксація порушень ПДР – дата

У Львівській області з 30 грудня починає роботу система автофіксації порушень правил дорожнього руху. На трасі Київ-Чоп запрацюють три камери.

Камери будуть розміщені:

  • на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;
  • на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;
  • на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.

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– Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП, – розповіли у прес-службі патрульної поліції України.

 

100 днів роботи камер автоматичної фіксації

Система фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювала з 1 червня 2020 року в Києві та області.

За перші вісім хвилин роботи система зафіксувала 262 факти перевищення швидкості.

Згідно з правилами, за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться заплатити штраф 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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