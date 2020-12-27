На Львівщині почне роботу автофіксація порушень ПДР – дата

У Львівській області з 30 грудня починає роботу система автофіксації порушень правил дорожнього руху. На трасі Київ-Чоп запрацюють три камери.
Камери будуть розміщені:
- на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;
- на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;
- на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.
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– Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП, – розповіли у прес-службі патрульної поліції України.
100 днів роботи камер автоматичної фіксації
Система фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювала з 1 червня 2020 року в Києві та області.
За перші вісім хвилин роботи система зафіксувала 262 факти перевищення швидкості.
Згідно з правилами, за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться заплатити штраф 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.