На Львівщині почне роботу автофіксація порушень ПДР – дата

У Львівській області з 30 грудня починає роботу система автофіксації порушень правил дорожнього руху. На трасі Київ-Чоп запрацюють три камери.

Камери будуть розміщені:

на 490 км + 400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км + 662 автодороги поблизу села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги поблизу села Солонка.

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– Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП, – розповіли у прес-службі патрульної поліції України.