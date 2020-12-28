Минэнерго поручено подать СНБО новый топливно-энергетический баланс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 года подготовить обновленный топливно-энергетический баланс страны.

Об этом он сообщил во время заседания правительства 28 декабря.

— Прошу зафиксировать в протоколе такое поручение Минэнерго — подготовить до 25 января обновленный топливно-энергетический баланс Украины, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что обновление баланса покажет всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса.

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Также Кабмин поручил Министерству энергетики вместе с Антимонопольным комитетом проверить тарифы на газ. Если государственные органы зафиксируют нарушения, то тарифы могут быть снижены.

Цены на газ в январе

Газоснабжающие компании начали обнародовать цены на газ в январе 2021 года. Самую низкую цену на январь заявила компания Megawatt — 7,05 грн за кубометр.

А самую высокую цену предложила компания Львівенергозбут — 10,8 грн за кубометр.

Источник: Кабинет министров