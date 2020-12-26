Газопостачальні компанії почали оприлюднювати ціни на січень 2021 року. Станом на ранок 26 грудня лише 8 компаній вказали свої розцінки на газ.

Понад 50 постачальників поки не опублікували ціну. Вони повинні оприлюднити вартість палива за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

Станом на ранок 26 грудня, найнижчу ціну на січень заявила компанія Megawatt – 5,95 грн. Вона не змінила вартість кубометра палива, у порівнянні з груднем.

Далі йде Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Її ціна – 7,22 грн за кубометр. Це на 89 коп. більше, аніж у грудні.

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Одразу на 1,56 грн на кубометрі підняла ціни компанія Енера (Енера Суми, Енера Чернігів, Енера Схід та Енера Вінниця). Її пропозиція на січень – 8,82 грн за кубометр.

На 1 грн свою ціну підняла Торгова електрична компанія. Газ у неї в січні коштуватиме 9,8 грн за кубометр.

Але найвищу ціну поки що запропонувала компанія Львівенергозбут: 10,8 грн за кубометр.

Ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставляння газу споживачі сплачують облгазам напряму. Повний огляд цінових пропозицій на січень поки недоступний, оскільки ще не всі постачальники оприлюднили свої розцінки на газ у січні 2021 року.

Назва підприємства Ціна у грудні 2020 року за куб. Ціна у січні 2021 року за куб. Megawatt 5,95 грн 5,95 грн ГК Нафтогаз України 6,33 грн 7,22 грн Енера Суми 7,26 грн 8,82 грн Енера Чернігів 7,26 грн 8,82 грн Енера Схід 7,26 грн 8,82 грн Енера Вінниця 7,26 грн 8,82 грн Торгова електрична компанія 8,8 грн 9,8 грн ТОВ Львівенергозбут 9,05 грн 10,8 грн

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