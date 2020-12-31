Президент України Володимир Зеленський привітав кожного жителя країни з прийдешнім 2021 роком.
Глава держави адресував своє звернення маленьким українцям та розповів їм простими словами, як Україна жила в цьому році і чого добилася за цей час, як долала труднощі та ставала сильнішою.
Звернувшись до дітей 6-10 років, Володимир Зеленський сказав:
– Все, що ми робимо – ми робимо саме для вас.
Президент наголосив, що саме заради майбутніх поколінь ми створюємо міцну державу, яка забезпечить своїх нащадків гідним життям.
– Тож, яким був цей рік? В ньому були сльози від болю і сльози від гордості. Було те, за що нам соромно і те, чим ми пишаємось. Були ті, з ким ми стали ще більшими друзями та стратегічними патнерами.
2020 рік нагадав, як насправді багато героїв серед нас. Навесні ми почали хворіти і виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Тоді всі ми були як у фільмах, коли здавалося, що врятувати нас можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять у їх існування, але цьогоріч як і в 2014-му ми знову переконалися – супергерої існують.
І до наших військових приєдналися наші супер лікарі, вчителі, прикордонники, пожежники, правоохоронці та інші суперлюди!
Володимир Зеленський зазначив, що на фронті уже кілька місяців зберігається тиша. Він визнав, що іноді бойовики все ж відкривають вогонь, але зараз ми маємо менше обстрілів, ніж раніше. Президент запевнив, що наступний рік неодмінно стане кращим.
Крім того він вшанував пам’ять видатних українців, котрі померли у цьому році та висловив надію, що серед 300 тис. новонароджених точно знайдуться нові генії України.
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Привітання спікера Ради
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав увесь народ зі святом Нового року. Спікер побажав українцям берегти себе та своє здоров’я.
Він побажав у новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла.