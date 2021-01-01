В Украине с 1 января будут действовать новые санитарные требования к школам (ДОКУМЕНТ)

С 1 января 2021 года в Украине начнет действовать новый санитарный регламент для общеобразовательных учебных заведений.

Новые правила были разработаны Министерством здравоохранения, а документ был утвержден еще 25 сентября 2020 года.

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В соответствии с приказом №2205 Об утверждении Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования вводятся такие новые правила:

обязательное установление внутренних туалетов в школах;

использование проводного или беспроводного интернета;

мониторы персональных компьютеров должны быть размером 15 дюймов, ноутбуков — не менее 14 дюймов, обязательно наличие клавиатуры и мышки;

мебель в классы должна подбираться в соответствии с ростом учащихся;

школьники, проживающие на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом, чтобы доехать до школы;

работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры;

аренда школьных помещений не под образовательные потребности запрещается;

пересаживать детей нужно не менее двух раз за учебный год;

установлен ряд ограничений к продуктам питания (соль, сахар, жиры);

установлен перечень пищевых продуктов, которые запрещено продавать в школьных буфетах;

установлен перечень продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе;

отдельное питание для детей с особыми потребностями с учетом диетических потребностей (безглютеновое, безлактозное).

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Обучение в 2021 году

С 8 января 2021 в Украине ввели жесткий карантин, который будет действовать до 24 января. Согласно решению Кабмина, все учебные заведения должны пойти на каникулы.

Школы, высшие учебные заведения не будут работать в этот период, детские сады останутся открытыми.