В Україні з 1 січня діятимуть нові санітарні вимоги до шкіл (ДОКУМЕНТ)

З 1 січня 2021 року в Україні почне діяти новий санітарний регламент для загальноосвітніх навчальних закладів.

Нові правила були розроблені Міністерством охорони здоров’я, а документ був затверджений ще 25 вересня 2020 року.

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Відповідно до наказу №2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти впроваджуються такі нові правила:

обов’язкове встановлення внутрішніх туалетів у школах;

використання дротового чи бездротового інтернету;

монітори персональних комп’ютерів повинні бути розміром 15 дюймів, ноутбуків – не менше 14 дюймів, обов’язкова наявність клавіатури та мишки;

меблі у класи повинні підбиратись відповідно до зросту учнів;

школярі, які проживають на відстані понад 2 км від навчального закладу, повинні бути забезпечені транспортом, щоб їхати до школи;

працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди;

оренда шкільних приміщень не під освітні потреби забороняється;

пересаджувати дітей потрібно не менше ніж двічі за навчальний рік;

встановлено ряд обмежень до продуктів харчування (сіль, цукор, жири);

встановлено перелік харчових продуктів, які заборонено продавати в шкільних буфетах;

встановлений перелік продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні;

окреме харчування для дітей з особливими потребами з урахуванням дієтичних потреб (безглютенове, безлактозне).

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти

Навчання у 2021 році

З 8 січня 2021 року в Україні запровадили жорсткий карантин, який діятиме до 24 січня. Відповідно до рішення Кабміну, усі навчальні заклади повинні піти на канікули.

Школи, вищі навчальні заклади не працюватимуть у цей період, дитячі садочки залишаться відкритими.