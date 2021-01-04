На счетах Госказначейства по состоянию на 1 января 2021 года находится рекордная сумма за последние 10 лет — 70,7 млрд грн, хотя предыдущий год был кризисным во всем мире, отмечают в Минфине.

— Годовые показатели наполнения бюджета в 2020 году обеспечены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию в начале года (в январе-апреле недопоступления в общий фонд составили 44,2 млрд грн), — отмечают в министерстве.

В частности, по данным Государственной казначейской службы, в 2020-м в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 млрд грн, то есть роспись выполнена на 102,2%.

А по платежам, которые контролирует ГНС, поступления составили 507,5 млрд грн, или 110,7%. Это на 49,2 млрд грн больше годовой росписи.

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Перевыполнение поступлений произошло благодаря налогу на добавленную стоимость (+40,2 млрд грн), налогу на доходы физических лиц и военному сбору (+6,0 млрд грн) и акцизному налогу с произведенной в Украине продукции (+4,8 млрд грн).

Госбюджет 2021

15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Доходы составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 320 152 623 грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635 500 грн.