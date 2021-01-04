На рахунках Держказначейства станом на 1 січня 2021 року знаходиться рекордна сума за останні 10 років – 70,7 млрд грн, хоча попередній рік був кризовим у всьому світі, наголошують у Мінфіні.

– Річні показники наповнення бюджету в 2020 році забезпечено у повному обсязі, незважаючи на складну ситуацію на початку року (в січні-квітні недонадходження до загального фонду становили 44,2 млрд грн), – наголошують у міністерстві.

Зокрема, за даними Державної казначейської служби, у 2020-му до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, тобто розпис виконано на 102,2%.

А за платежами, які контролює ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн, або 110,7%. Це на 49,2 млрд грн більше від річного розпису.

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Перевиконання надходжень відбулося завдяки податку на додану вартість (+40,2 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (+6,0 млрд грн) та акцизному податку з виробленої в Україні продукції (+4,8 млрд грн).

Держбюджет 2021

15 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Доходи становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки передбачені в сумі 1 320 152 623 грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено в сумі 246 635 500 грн.