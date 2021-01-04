В Украине планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей в 2021 году, это вдвое больше, чем в 2020 году — тогда было проведено 118 операций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях. Он отметил, что с 1 января в Украине заработала Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации.

— Наша стратегическая цель — за три года достичь полной трансплантационной независимости. И этот путь уже начат. Для сравнения, в 2019 году в Украине было проведено 78 трансплантаций жизненно важных органов. В 2020-м — это уже 118 подобных операций, — заявил Степанов.

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Также министр добавил, что Минздрав хочет привлекать для нужд системы трансплантации все виды транспорта — гражданскую авиацию, авиацию ГСЧС, Национальную полицию и Государственную пограничную службу.

Кроме этого в 2021 году Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению и введет программы для медицинских специалистов по стажировке за рубежом.

В 2021 году в Украине впервые проведут трансплантацию легких. Также Министерство здравоохранения планирует сделать пересадку почек, печени, а также верхних и нижних конечностей, что актуально для наших военных.

Источник: Максим Степанов