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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Минздрав планирует реализовать более 30 цифровых проектов в 2021 году

В Минздраве Украины планируют реализовать в течение 2021 года более 30 цифровых проектов, которые позволят модернизировать сферу.

Об этом во время брифинга 5 января рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

— Наши планы — амбициозны. На этот год было запланировано более 30 цифровых проектов, — отметил Максим Степанов.

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Какие изменения планируют ввести:

  • электронный кабинет пациента с интеграцией его с сервисом Дія, что позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, предоставлять доступ к собственным данным;
  • электронный больничный, который избавит от бумажных больничных, сделает процесс более быстрым и простым;
  • план лечения — модуль, который позволит врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль за их выполнением;
  • электронные рецепты — введение рецептов на инсулины в первую очередь, потом на другие медицинские препараты;
  • разработка системы управления лекарственными средствами — контроль за лекарственными закупками, их поступлением и перераспределением.

Локдаун в Украине

Во время брифинга 5 января Максим Степанов также рассказал о целесообразности введения локдауна в Украине в январе 2021 года.

По его словам, это позволит избежать усиления мер в будущем.

Подробнее о локдауне в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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