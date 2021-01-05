В Минздраве Украины планируют реализовать в течение 2021 года более 30 цифровых проектов, которые позволят модернизировать сферу.

Об этом во время брифинга 5 января рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

— Наши планы — амбициозны. На этот год было запланировано более 30 цифровых проектов, — отметил Максим Степанов.

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Какие изменения планируют ввести:

электронный кабинет пациента с интеграцией его с сервисом Дія, что позволит пациенту видеть собственную электронную медицинскую карту, предоставлять доступ к собственным данным;

электронный больничный, который избавит от бумажных больничных, сделает процесс более быстрым и простым;

план лечения — модуль, который позволит врачу сделать все необходимые назначения и облегчит контроль за их выполнением;

электронные рецепты — введение рецептов на инсулины в первую очередь, потом на другие медицинские препараты;

разработка системы управления лекарственными средствами — контроль за лекарственными закупками, их поступлением и перераспределением.

Локдаун в Украине

Во время брифинга 5 января Максим Степанов также рассказал о целесообразности введения локдауна в Украине в январе 2021 года.

По его словам, это позволит избежать усиления мер в будущем.

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