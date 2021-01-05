У МОЗ України планують реалізувати протягом 2021 року понад 30 цифрових проектів, які дадуть змогу модернізувати сферу.

Про це під час брифінгу 5 січня розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

– Наші плани є амбітними. На цей рік було заплановано понад 30 цифрових проектів, – зазначив Максим Степанов.

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Які зміни планують запровадити:

електронний кабінет пацієнта з інтеграцією його з сервісом Дія, що дасть змогу пацієнтові бачити власну електронну медичну карту, надавати доступ до власних даних;

електронний лікарняний, який дасть змогу позбутися паперових лікарняних, зробить процес швидшим та простішим;

план лікування – модуль, який дасть можливість лікарю зробити усі необхідні призначення та полегшить контроль за їхнім виконанням;

електронні рецепти – запровадження рецептів на інсуліни першочергово, потім на інші медичні препарати;

розробка системи управління лікарськими засобами – контроль за лікарськими закупівлями, їхнім надходженням та перерозподілом.

Локдаун в Україні

Під час брифінгу 5 січня Максим Степанов також розповів про доцільність запровадження локдауну в Україні у січні 2021 року.

За його словами, це допоможе уникнути посилення заходів у майбутньому.

Детальніше про локдаун в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.