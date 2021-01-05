Регистрация на пробное ВНО 2021 в Украине продлится с сегодняшнего дня, 5 января, и до 19 января включительно.

Пробное ВНО 2021 является платной образовательной услугой. Сдача одного предмета стоит от от 195 грн до 255 грн, в зависимости от области.

Несмотря на карантин и коронавирусные ограничения, участникам пробного ВНО 2021 позволят выбрать только один предмет. Тестирование состоится 10 апреля.

Предметы для пробного ВНО 2021

Украинский язык. Украинский язык и литература. История Украины. Математика. Биология. География. Физика. Химия. Английский, испанский, немецкий и французский языки.

Также в 2021 году проведение пробного ВНО будет иметь специальные бонусы, на которые могут рассчитывать все участники тестирования.

Это связано с пандемией коронавируса и некоторыми изменениями с требованиями проведения ВНО.