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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине началась регистрация на пробное ВНО 2021

Регистрация на пробное ВНО 2021 в Украине продлится с сегодняшнего дня, 5 января, и до 19 января включительно.

Пробное ВНО 2021 является платной образовательной услугой. Сдача одного предмета стоит от от 195 грн до 255 грн, в зависимости от области.

Несмотря на карантин и коронавирусные ограничения, участникам пробного ВНО 2021 позволят выбрать только один предмет. Тестирование состоится 10 апреля.

Предметы для пробного ВНО 2021

  1. Украинский язык.
  2. Украинский язык и литература.
  3. История Украины.
  4. Математика.
  5. Биология.
  6. География.
  7. Физика.
  8. Химия.
  9. Английский, испанский, немецкий и французский языки.

Также в 2021 году проведение пробного ВНО будет иметь специальные бонусы, на которые могут рассчитывать все участники тестирования.

Это связано с пандемией коронавируса и некоторыми изменениями с требованиями проведения ВНО.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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