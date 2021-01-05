Реєстрація на пробне ЗНО 2021 в Україні триватиме від сьогодні, 5 січня, і до 19 січня включно.

Пробне ЗНО 2021 є платною освітньою послугою. Складання одного предмету коштує від від 195 грн до 255 грн, залежно від області.

Зважаючи на карантин та коронавірусні обмеження, учасникам пробного ЗНО 2021 дозволять вибрати лише один предмет. Тестування відбудеться 10 квітня.

Предмети для пробного ЗНО 2021

Українська мова. Українська мова і література. Історія України. Математика. Біологія. Географія. Фізика. Хімія. Англійська, іспанська, німецька та французька мови.

Також у 2021 році проведення пробного ЗНО матиме спеціальні бонуси, на які можуть розраховувати усі учасники тестування.

Це пов’язано із пандемією коронавірусу та деякими змінами до вимог проведення ЗНО.