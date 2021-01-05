В Киевском метрополитене сообщили о возможных частичных ограничениях во время празднования Рождества 7 января.

В метро могут закрыть центральные станции на вход, чтобы все желающие могли добраться до елки на Софийской площади.

В четверг, 7 январь 2021 на станции Золотые ворота возможно кратковременное закрытие на вход, в это время все эскалаторы будут работать на подъем, чтобы избежать давки на платформе.

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На станциях Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Майдан Независимости 7 января возможно ограничение входа.

Выходные на Рождество

Выходные на Рождество 2021 насчитывать четыре дня. 7 января украинцы будут иметь дополнительный выходной.

В 2021 году Рождество Христово, по православному календарю, приходится на четверг, поэтому было рекомендовано 8 января также сделать выходным.