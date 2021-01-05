У Київському метрополітені повідомили про можливі часткові обмеження під час святкування Різдва 7 січня.

У метро можуть закрити центральні станції на вхід, аби всі охочі могли дістатися до ялинки на Софійській площі.

У четвер, 7 січня 2021 року на станції Золоті ворота можливе короткочасне закриття на вхід, у цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом, щоб уникнути тисняви ​​на платформі.

Читайте: Скільки українців святкують Різдво 7 січня – опитування

На станціях Хрещатик, Контрактова площа, Поштова площа, Майдан Незалежності 7 січня можливе обмеження входу.

Вихідні на Різдво

Вихідні на Різдво 2021 налічуватимуть чотири дні. 7 січня українці матимуть додатковий вихідний.

У 2021 році Різдво Христове, за православним календарем, припадає на четвер, тому було рекомендовано 8 січня також зробити вихідним.