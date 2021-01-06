Утилизация елок в Киеве 2021 — список адресов

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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Куда сдать елку в Киеве — список адресов

Во всех районах Киева работают места приема для дальнейшей переработки елок. Сейчас в столице открыли 15 пунктов утилизации деревьев.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

— Деревья переделают на опилки и впоследствии используют для защиты почвы, — сообщил Александр Савченко.

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Места приема новогодних елок работают до 1 февраля 2021 года. График работы пунктов сбора — будни с 7.00 до 22.00.

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Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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