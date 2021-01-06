На Закарпатье пограничники обнаружили контрабанду сигарет

В Закарпатской области пограничники отделения Вилок Мукачевского отряда обнаружили очередную попытку табачной контрабанды.

Подозреваемые пытались отправить в Венгрию рекой Тиса 19 ящиков сигарет. После того как их заметили пограничники, мужчины попытались убежать.

После погони правоохранители задержали двух граждан Украины. Всего у них обнаружили 9 600 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками, а также перекидной самодельный мост, с помощью которого мужчины планировали перейти контрольно-следовую полосу.

Табачные изделия изъяли и доставили в пограничное подразделение. Дело направлено в ГУ ГФС в Закарпатской области.

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Почти 10 тыс. пачек: на Закарпатье обнаружили контрабанду табака / 5 фотографий

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества по статье 204 Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров УК Украины.

В Харьковской области обнаружили контрабанду книг и автозапчастей

Пограничники обнаружили контрабанду популярной литературы и запчастей к тракторам в Россию. Подозреваемые пытались перевезти почти три сотни книг и турбины к тракторной технике.

По данным правоохранителей, мужчины согласились перевезти товары контрабандой из Украины на территорию РФ 275 книг о Гарри Поттере и автозапчасти за $200 США.