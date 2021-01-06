На Закарпатті прикордонники виявили контрабанду сигарет

У Закарпатській області прикордонники відділення Вилок Мукачівського загону виявили чергову спробу тютюнової контрабанди.

Підозрювані намагалися надіслати до Угорщини річкою Тиса 19 ящиків сигарет. Після того, як їх помітили прикордонники, чоловіки спробували втекти.

Після погоні правоохоронці затримали двох громадян України. Загалом у них виявили 9 600 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками, а також перекидний саморобний міст, за допомогою якого чоловіки планували перейти контрольно-слідову смугу.

Тютюнові вироби вилучили та доставили до прикордонного підрозділу. Справу направили до ГУ ДФС у Закарпатській області.

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Майже 10 тис. пачок: на Закарпатті виявили контрабанду тютюну / 5 фотографий

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна за статтею 204 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів Кримінального кодексу України.

У Харківській області виявили контрабанду книжок та автозапчастин

Прикордонники виявили контрабанду популярної літератури та запчастини до тракторів у Росію. Підозрювані намагалися перевезти майже три сотні книжок та турбіни до тракторної техніки.

За даними правоохоронців, чоловіки погодилися перевезти товари контрабандою з України на територію РФ 275 книг про Гаррі Поттера та автозапчастини за $200 США.