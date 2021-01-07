PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Різдво вдома: в Україну з Лівії повертаються моряки з судна Captain Khayyam

Після майже чотирьох років утримання в лівійській в’язниці українські моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року – повертаються додому.

У грудні 2017-го їх засудили до п’яти років ув’язнення.

Двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, тому українська сторона неодноразово порушувала питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українців, наголосивши, що вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

Читайте: 12 людей стали жертвами нападу бойовиків на півночі Нігерії

Він також подякував МЗС та іншим відомствам за повернення моряків.

– Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити, – наголосив глава держави.

Піратський полон

Наприкінці 2020 року біля берегів Нігерії пірати захопили в полон шістьох українських моряків із судна Stevia.

Судновласником є албанська компанія, тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору