Після майже чотирьох років утримання в лівійській в’язниці українські моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який затримали в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року – повертаються додому.

У грудні 2017-го їх засудили до п’яти років ув’язнення.

Двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, тому українська сторона неодноразово порушувала питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українців, наголосивши, що вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

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Він також подякував МЗС та іншим відомствам за повернення моряків.

– Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити, – наголосив глава держави.

Піратський полон

Наприкінці 2020 року біля берегів Нігерії пірати захопили в полон шістьох українських моряків із судна Stevia.

Судновласником є албанська компанія, тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів.