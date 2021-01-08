В киевском метрополитене сообщили, что с 8 до 25 января метро будет работать в обычном режиме. Однако некоторые станции могут ограничивать на вход во избежания скоплений людей и соблюдения карантинных мер.
С 8 по 24 января по всей Украине ввели локдаун, во время которого будет действовать ряд ограничений.
В частности, запрещается работа кафе, баров, но им разрешается работать навынос. Также останавливают работу кинотеатров, спортзалов и других заведений.
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Нельзя проводить любые развлекательные, спортивные или культурные мероприятия с большим количеством людей. В то же время общественный транспорт будет работать с ограничениями оранжевой зоны.
Карантин в Украине
Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.