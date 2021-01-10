Уряд нас не підтримав: мер Тернополя закликав дотримуватися правил локдауну

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до мешканців міста із закликом про дотримання правил локдауну.

На своїй сторінці у Facebook політик поширив відеозвернення до тернополян. Сергій Надал зауважив, що ситуація із Covid-захворюваністю у кожному місті різна, а також констатував, що Кабмін відмовився підтримати його пропозицію.

– Ситуація з коронавірусом у Тернополі не є критичною, однак уряд вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України.

Сергій Надал підкреслив, що з понеділка, 11 січня, Тернопіль виконуватиме постанову Кабміну про впровадження жорсткого карантину в Україні.

– Я звертаюся до тернополян у час, який є складним для нашої громади. Епідемія принесла тривогу, фінансові труднощі і обмеження. Я щиро дякую лікарям, вчителям, батькам, підприємцям за ваше терпіння. Я переконаний, що разом ми подолаємо і це випробування. Здоров’я нам усім!

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні триватиме з 8 до 24 січня 2021 року.

Про те, що не можна продавати під час локдауну, і хто працює під час локдауну, розповідали Факти ICTV.

Зокрема, до 24 січня українці не зможуть придбати батарейки, колготки, свічки, засоби для чищення взуття та миття посуду, лампочки, пакети для сміття тощо.

Постанова Кабміну передбачає адміністративну відповідальність за порушення працівниками торгівлі правил локдауну, йдетсья про штраф до 17 тис. грн.

Однак яким чином правоохоронці фіксуватимуть подібні правопорушення, наразі не зовсім зрозуміло.