У Харкові відкрили справу через можливу підробку електронного підпису Кернеса

Депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва звернулася в прокуратуру через підробку електронного підпису мера Геннадія Кернеса.

Саме такий підпис дозволив депутату Ігорю Терехову зайняти посаду секретаря міськради, а після смерті Кернеса стати виконуючим обов’язків міського голови.

Після звернення Аліни Мустафаєвої прокуратура відкрила провадження за ч.3 ст.358 (Підробка документів) КК України.

– Як мені стало відомо, документ складався і підписувався на другому поверсі Харківської міськради, а Кернес Г.А. не має жодного відношення до даного документу. Пізніше, з метою відображення німецького IP-адреси спільник Терехова повторно відправив документи з Німеччини, – йдеться у зверненні.

Обрання Терехова

На сесії Харківської міськради 9 грудня 2020 року депутати обрали Ігоря Терехова секретарем.

Згідно з законом, саме секретар виконує усі обов’язки мера міста під час його відсутності.

У той момент чинний голова Харкова Геннадій Кернес перебував на лікуванні в німецькій клініці Шаріте, куди його госпіталізували ще у вересні.

Причиною обрання Терехова секретарем міської ради Харкова став електронний цифровий підпис Кернеса.