В биографии нынешнего секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова отмечается, что свою политическую деятельность он начал с 1999 года.

Работал руководителем управления экономики в Харьковском горсовете, экономическим советником и заместителем главы Харьковской областной госадминистрации.

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Фото: Игорь Терехов, Facebook

Игорь Терехов родился 14 января 1967 года в городе Харькове. В 1990 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности Промышленное и гражданское строительство и получил квалификацию — инженер-строитель.

С 1994 года работал в ЗАО Промышленная компания Укркондиционер. 1997 года было назначен на должность главы Совета акционеров, главы правления — Генерального директора ОАО Харьковский завод Кондиционер.

С 1999 года до 2006 года Терехов был руководителем управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

С апреля 2006 года начал работать экономическим советником отдела по обеспечению деятельности председателя и заместителей главы облгосадминистрации аппарата Харьковской ОГА. А в 2007 году Терехова назначили заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.

В 2010 году Игорь Терехов работал на должности заместителя городского головы Харькова, а в ноябре того же года его назначили заместителем городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города, где он проработал до 2015 года.

В сентябре 2015 года Терехов стал первым заместителем мэра Харькова.

В 2015 году избран депутатом Харьковского городского совета 7 созыва от партии Возрождение. Член постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

25 сентября 2020 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Харьковского городского совета от партии Блок Кернеса — Успешный Харьков, №2 в едином списке.

Внеочередные выборы мэра Харькова

Игорь Терехов вместо Кернеса будет выполнять функции городского головы Харькова до назначения внеочередных выборов мэра города.

Верховная Рада должна в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство о назначении внеочередных выборов в Харькове, однако эта процедура в Украине иногда не выполнялась в течение нескольких лет.

Источник: Харьковский городской совет