25% генетических вариаций в Европе приходятся на Украину — исследование

25% генетических вариантов, зарегистрированных в странах Европы, приходятся на Украину. В ДНК украинцев было найдено 13 млн генетических вариантов, в том числе 500 тыс. из них ранее не были зарегистрированы. Об этом свидетельствуют результаты исследования генома граждан Украины.

Также было обнаружено, что в ДНК украинцев меньше по сравнению с другими европейскими странами мутаций, связанных с раком груди, зато больше вызывающих аутизм.

Для эксперимента были отобраны геномы 97 украинцев из разных уголков страны. Исследование проводилось специалистами Ужгородского университета, учеными из США и Китая.

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Исследования ученых по антителам

Согласно исследованию ученых из Японии, организм может хранить антитела к Covid-19 до шести месяцев и более. Следовательно, в течение этого времени человек будет больше защищен от инфицирования.

В эксперименте приняли участие 376 добровольцев, которые заболели коронавирусом.

Источник: GigaScience