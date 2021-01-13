25% генетичних варіацій у Європі припадають на Україну – дослідження

25% генетичних варіантів, зареєстрованих у країнах Європи, припадають на Україну. У ДНК українців було знайдено 13 млн генетичних варіантів, зокрема 500 тис. з них раніше не були зареєстровані. Про це свідчать результати дослідження геному громадян України.

Також було виявлено, що у ДНК українців менше порівняно з іншими європейськими країнами мутацій, пов’язаних з раком грудей, натомість більше таких, що викликають аутизм.

Для експерименту було відібрано геноми 97 українців з різних куточків країни. Дослідження проводилося фахівцями Ужгородського університету, вченими з США та Китаю.

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Дослідження вчених щодо антитіл

Відповідно до дослідження науковців з Японії, організм може зберігати антитіла до Covid-19 до шести місяців і більше. Отже, протягом цього часу людина буде більше захищеною від інфікування.

В експерименті взяли участь 376 добровольців, які захворіли на коронавірус.

Джерело: GigaScience