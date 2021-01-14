Пробки в Киеве 14 января из-за снегопада (ОНЛАЙН-КАРТА)

В Киеве автомобилисты вынуждены стоять в многочисленных пробках. Движение транспорта осложняют погодные условия. 14 января столицу засыпало снегом.

Пробки образовались на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, на улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Саксаганского, Елены Телиги и Большой окружной дороге.

Правда, на мостах — Дарницком, Патона, Метро, ​​Северном — транспорт все же движется, хоть и медленно. В сторону Левобережья столицы есть пробки на Южном мосту.

Также сильные пробки возле станций метро Шулявская, Дорогожичи, Лукьяновская.

Онлайн-карта пробок в Киеве:







Из-за снега Киев стоит в пробках — где сложно проехать (КАРТА) / 2 фотографии

Пробки в Киеве

Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года.